сегодня



Обучающее видео от гитаристки THE IRON MAIDENS



Гитаристка THE IRON MAIDENS Nikki Stringfield опубликовала обучающее видео на "Straight Through The Heart", которая взята из дебютного сольного ЕР "Harmonies For The Haunted", выпущенного в октябре 2019 года.



Трек-лист:



"When The Devil Comes Down"

"Haunted"

"Unbroken"

"Take Me"

"Straight Through The Heart"







+0 -0



просмотров: 221