сегодня



Профессиональное видео полного выступления THE IRON MAIDENS



Профессиональное видео полного выступления THE IRON MAIDENS, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Aces High"

"2 Minutes to Midnight"

"Stranger in a Strange Land"

"22 Acacia Avenue"

"The Trooper"

"Killers"

"The Evil That Men Do"

"Children of the Damned"

"The Number of the Beast"

"Fear of the Dark"

"Wasted Years"







+0 -0



просмотров: 253