30 июл 2020 : Видео с текстом от HOMICIDE



HOMICIDE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Scourge Of God”, которая будет включена в выходящий двадцать первого августа альбом "Left For Dead”.



Трек-лист:



“Shot To Hell”

“Point Blank Range”

“Left For Dead”

“Enemy Of The State”

“Nightmares Of The Apocalypse”

“Scorched Earth”

“Scourge Of God”







