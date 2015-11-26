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HOMICIDE отмечают 25-летие альбома



HOMICIDE отмечают 25-летие альбома "Malice And Forethought", который доступен для свободного скачивания, а также покупки в виде лимитированного издания на CD через официальный Bandcamp-аккаунт группы.

<a href="https://homicide4.bandcamp.com/album/malice-and-forethought">Malice and Forethought by Homicide</a>





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