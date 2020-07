сегодня



Новый альбом TOUCHÉ AMORÉ выйдет осенью



TOUCHÉ AMORÉ выпустят новую работу, получившую название "Lament", девятого октября на Epitaph.



Трек-лист:



01. Come Heroine



02. Lament



03. Feign



04. Reminders



05. Limelight (ft. Andy Hull)



06. Exit Row



07. Savoring



08. A Broadcast



09. I'll Be Your Host



10. Deflector



11. A Forecast



















