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Новое видео MEGADETH
32
Новое видео OZZY OSBOURNE
30
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
22
Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс...
12
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
Новая песня MACHINE HEAD
12
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
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MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
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Новое видео MEGADETH
32
Новое видео OZZY OSBOURNE
30
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
22
Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс...
12
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
все новости группы
Touché Amoré
США
-
http://toucheamore.com/
VK.com:
https://vk.com/toucheamore
Facebook:
https://www.facebook.com/ToucheAmore/
29 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления TOUCHÉ AMORÉ
31 июл 2020
:
Новый альбом TOUCHÉ AMORÉ выйдет осенью
сегодня
Профессиональное видео полного выступления TOUCHÉ AMORÉ
Профессиональное видео полного выступления TOUCHÉ AMORÉ, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.
http://toucheamore.com/
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Сообщений нет