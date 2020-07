все новости группы







30 июл 2020 : Превью нового альбома SNAKEBLADE



SNAKEBLADE представили фрагменты песен из нового альбома The Kingdom, выход которого намечен на тридцать первое июля:



"When Kingdoms Collide"

"To The Pits With The Balrog" (ft. guest solo Devan Howes from Kayas)

"The Nine"

"Scavenger" (ft. guest solo Dylan Parker from Protosequence)

"Vamp, The Impaled" (ft. guest solo Kyler Li)

"Devoted To Destruction" (ft. guest solo Matthew Pancoust from Truent)







