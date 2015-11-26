Новые клипы SNAKEBLADE

SNAKEBLADE представили сразу два новых видео — “Foul Sorcery Of Flame and Shadow” и “The Red Mage's Seduction”. Оба трека взяты из нового альбома The Curse, выпущенного 13 октября:
“Destiny (Intro)”
“Rotten Souls”
“Harvester”
“Dreams Of Aida”
“The Red Mage’s Seduction”
“Foul Sorcery Of Flame And Shadow”
“Godswood”
“Born Among Salt And Smoke”
“Archways”
“Exile, Outlaw…The Essence”
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