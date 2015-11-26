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Snakeblade

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|||| 7 ноя 2021

Новые клипы SNAKEBLADE



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SNAKEBLADE представили сразу два новых видео — “Foul Sorcery Of Flame and Shadow” и “The Red Mage's Seduction”. Оба трека взяты из нового альбома The Curse, выпущенного 13 октября:

“Destiny (Intro)”
“Rotten Souls”
“Harvester”
“Dreams Of Aida”
“The Red Mage’s Seduction”
“Foul Sorcery Of Flame And Shadow”
“Godswood”
“Born Among Salt And Smoke”
“Archways”
“Exile, Outlaw…The Essence”

SNAKEBLADE Releases Two New Music Videos Off New Album The Curse



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