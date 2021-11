7 ноя 2021



Новые клипы SNAKEBLADE



SNAKEBLADE представили сразу два новых видео — “Foul Sorcery Of Flame and Shadow” и “The Red Mage's Seduction”. Оба трека взяты из нового альбома The Curse, выпущенного 13 октября:



“Destiny (Intro)”

“Rotten Souls”

“Harvester”

“Dreams Of Aida”

“The Red Mage’s Seduction”

“Foul Sorcery Of Flame And Shadow”

“Godswood”

“Born Among Salt And Smoke”

“Archways”

“Exile, Outlaw…The Essence”







+0 -0



просмотров: 202