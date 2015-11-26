Новое видео OBSIDIAN KINGDOM

"Meat Star", новое видео группы OBSIDIAN KINGDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 25 сентября на Season Of Mist. Обложку для диска создали Ritxi Ostáriz и Elena Gallén.
Трек-лист:
"The Edge"
"The Pump"
"Mr Pan"
"Naked Politics"
"Flesh World"
"Meat Star"
"Spanke"
"Vogue"
"Womb Of Wire"
"A Foe"
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