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Obsidian Kingdom

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Новое видео OBSIDIAN KINGDOM



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"Meat Star", новое видео группы OBSIDIAN KINGDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 25 сентября на Season Of Mist. Обложку для диска создали Ritxi Ostáriz и Elena Gallén.

Трек-лист:

"The Edge"
"The Pump"
"Mr Pan"
"Naked Politics"
"Flesh World"
"Meat Star"
"Spanke"
"Vogue"
"Womb Of Wire"
"A Foe"

OBSIDIAN KINGDOM To Release Meat Machine Album In September; "Meat Star" Music Video Streaming



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