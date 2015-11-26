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Obsidian Kingdom
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Myspace:
http://www.myspace.com/obsidiankingdom
Facebook:
http://www.facebook.com/obsidiankingdom
26 сен 2020
:
Новый альбом OBSIDIAN KINGDOM доступен для прослушивания
3 авг 2020
:
Новое видео OBSIDIAN KINGDOM
5 окт 2016
:
Новое видео OBSIDIAN KINGDOM
18 фев 2016
:
Новая песня OBSIDIAN KINGDOM
28 янв 2016
:
Новое видео OBSIDIAN KINGDOM
24 июл 2015
:
Новый альбом OBSIDIAN KINGDOM выйдет в 2016 году
25 окт 2014
:
Новое видео OBSIDIAN KINGDOM
7 май 2014
:
OBSIDIAN KINGDOM на Season Of Mist
сегодня
Новый альбом
OBSIDIAN KINGDOM
доступен для прослушивания
"Meat Machine", новый альбом группы OBSIDIAN KINGDOM, доступен для прослушивания ниже. Он вышел 25 сентября на Season Of Mist.
Трек-лист:
"The Edge"
"The Pump"
"Mr Pan"
"Naked Politics"
"Flesh World"
"Meat Star"
"Spanke"
"Vogue"
"Womb Of Wire"
"A Foe"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).