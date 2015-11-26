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Obsidian Kingdom

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Новый альбом OBSIDIAN KINGDOM доступен для прослушивания



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"Meat Machine", новый альбом группы OBSIDIAN KINGDOM, доступен для прослушивания ниже. Он вышел 25 сентября на Season Of Mist.

Трек-лист:

"The Edge"
"The Pump"
"Mr Pan"
"Naked Politics"
"Flesh World"
"Meat Star"
"Spanke"
"Vogue"
"Womb Of Wire"
"A Foe"

OBSIDIAN KINGDOM Streaming Meat Machine Album In Full



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