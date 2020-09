сегодня



Новый альбом OBSIDIAN KINGDOM доступен для прослушивания



"Meat Machine", новый альбом группы OBSIDIAN KINGDOM, доступен для прослушивания ниже. Он вышел 25 сентября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"The Edge"

"The Pump"

"Mr Pan"

"Naked Politics"

"Flesh World"

"Meat Star"

"Spanke"

"Vogue"

"Womb Of Wire"

"A Foe"







+0 -0



просмотров: 136