сегодня



Новый сингл THE BLACK LOCUST PROJECT



THE BLACK LOCUST PROJECT — норвежская группа, в состав которой входят бывший барабанщик THEATRE OF TRAGEDY Hein Frode Hansen, бывший гитарист THE CREST Kristian Sigland и гитарист TO CAST A SHADOW Marcus Granlien, представила новый сингл "Ethereal Plague", котрый доступен на всех цифровых платформах.







+0 -0



просмотров: 117