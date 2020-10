сегодня



Трек-лист нового ЕР THE BLACK LOCUST PROJECT



THE BLACK LOCUST PROJECT — норвежская группа, в состав которой входят бывший барабанщик THEATRE OF TRAGEDY Hein Frode Hansen, бывший гитарист THE CREST Kristian Sigland и гитарист TO CAST A SHADOW Marcus Granlien, представила трек-лист нового ЕР:



"Ethereal Plague"

"Hindenburg" (Demo 2005)

"Funeral Pyre" (Demo 2012)

"Gallows" (Demo 2012)

"Wounded Sky" (Demo 2012)

"We Remain Strangers" (Demo 2012)



ЕР будет выпущен на кассете тиражом в 80 копий. Оформить пред-заказ можно по этому адресу.







