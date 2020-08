сегодня



Видео с текстом THEOTOXIN



"Prayer", новое видео с текстом группы THEOTOXIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fragment: Erhabenheit", выходящего 11 сентября на AOP Records.



Трек-лист:



"Golden Tomb"

"Obscure Divinations"

"Prayer"

"Through Hundreds Of Years"

"Philosopher"

"Two Ancient Spirits"

"Sanatory Silence"







просмотров: 269