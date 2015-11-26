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Видео с текстом THEOTOXIN
"Prayer", новое видео с текстом группы THEOTOXIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fragment: Erhabenheit", выходящего 11 сентября на AOP Records.
Трек-лист:
"Golden Tomb"
"Obscure Divinations"
"Prayer"
"Through Hundreds Of Years"
"Philosopher"
"Two Ancient Spirits"
"Sanatory Silence"
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