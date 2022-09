сегодня



Новое видео THEOTOXIN



"World, Burn For Us", новое видео группы THEOTOXIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fragment: Totenruhe", выходящего 28 октября на CD и виниле.



Трек-лист:



"World, Burn For Us"

"Catastrophe In Flesh"

"Towards The Chasm"

"Demise Of The Gilded Age"

"After Thousands Of Years"

"Perennial Lunacy"

"...Of Rapture And Dissolution"

"Totenruhe"

"Frontschwein" [Marduk cover]







+0 -0



просмотров: 161