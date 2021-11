1 ноя 2021



HERMAN RAREBELL в THE SEEING TREE



"I Can See The Signs", видео группы THE SEEING TREE, основанной бывшим барабанщиком SCORPIONS Herman'ом Rarebell'ом, доступно для просмотра ниже.



THE SEEING TREE признают, что средство передачи информации — это сообщение, и в мире, где царит постправда и разногласия, позитивные сообщения и призывы к переменам должны быть услышаны и, что особенно важно, выпущены музыкальными исполнителями. Недостаточно просто наблюдать со стороны; важно заявить о необходимости единства и придания силы переменам.



Помимо Rarebell'а в проекте THE SEEING TREE участвуют продюсер и композитор Lee Pepper и исполнительница, певица и автор текстов Eugenie Arrowsmith — три творческих человека, объединённых намерением выпустить музыку, которая выражает страсть и осознание. Музыку, которая противостоит необходимости глобального мира, экологических изменений и призывает всех хороших людей объединиться на глобальном уровне. Каждый член этого музыкального коллектива привносит свой набор навыков, но все они признают, что мы находимся в очень специфической точке человеческой эволюции, стремящейся к переломному моменту.













