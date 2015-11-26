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The Seeing Tree

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Страна
GermanyГермания
Стиль
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|||| 1 ноя 2021

HERMAN RAREBELL в THE SEEING TREE



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"I Can See The Signs", видео группы THE SEEING TREE, основанной бывшим барабанщиком SCORPIONS Herman'ом Rarebell'ом, доступно для просмотра ниже.

THE SEEING TREE признают, что средство передачи информации — это сообщение, и в мире, где царит постправда и разногласия, позитивные сообщения и призывы к переменам должны быть услышаны и, что особенно важно, выпущены музыкальными исполнителями. Недостаточно просто наблюдать со стороны; важно заявить о необходимости единства и придания силы переменам.

Помимо Rarebell'а в проекте THE SEEING TREE участвуют продюсер и композитор Lee Pepper и исполнительница, певица и автор текстов Eugenie Arrowsmith — три творческих человека, объединённых намерением выпустить музыку, которая выражает страсть и осознание. Музыку, которая противостоит необходимости глобального мира, экологических изменений и призывает всех хороших людей объединиться на глобальном уровне. Каждый член этого музыкального коллектива привносит свой набор навыков, но все они признают, что мы находимся в очень специфической точке человеческой эволюции, стремящейся к переломному моменту.

Former SCORPIONS Drummer HERMAN RAREBELL Launches THE SEEING TREE Rock Art Collective





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Rutger


1 ноя 2021, 13:13		Не знал, что Джеффри Раш бывший барабанщик Скорпов


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