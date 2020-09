14 сен 2020



Бывший ударник SCORPIONS в THE SEEING TREE



Видео на первую композицию THE SEEING TREE, нового арт-проекта бывшего ударника SCORPIONS Herman'a Rarebell'a, а также интервью с ним, доступно ниже.







просмотров: 251