сегодня



Винил TAD MOROSE выйдет летом



Двадцать первого августа GMR Music выпустят виниловую версию альбома TAD MOROSE Chapter X, который будет доступен на обычном черном виниле, а также лимитированным тиражом в сто копий на красном и золотом/коричневом винилах.



Трек-лист:



"Apocalypse"

"Come Morpheus"

"Deprived Of Life"

"I Am Night"

"Leviathan Rise"

"Liar"

"Masquerader"

"Nemesis"

"Salvage My Soul"

"Slaves To the Dying Sun"

"Turn To Dust"

"Vaunt The Cynical"

"Where Stars Align"

"…Yet Still You Preach"







+0 -0



просмотров: 112