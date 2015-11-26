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Tad Morose

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18 авг 2020 : 		 Винил TAD MOROSE выйдет летом

17 окт 2019 : 		 Переиздание TAD MOROSE выйдет осенью

26 июн 2018 : 		 Новое видео TAD MOROSE

24 май 2018 : 		 Лирик-видео TAD MOROSE

11 май 2018 : 		 Новый альбом TAD MOROSE выйдет летом

16 июн 2015 : 		 Новое видео TAD MOROSE

19 май 2015 : 		 Новое видео TAD MOROSE

4 май 2015 : 		 Новый альбом TAD MOROSE выйдет в августе

19 окт 2013 : 		 Новая песня TAD MOROSE

11 окт 2013 : 		 Тизер нового сингла TAD MOROSE

24 сен 2013 : 		 Новое видео TAD MOROSE

16 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека TAD MOROSE

22 авг 2013 : 		 TAD MOROSE на DESPOTZ RECORDS

1 апр 2012 : 		 Новый гитарист TAD MOROSE

23 май 2008 : 		 TAD MOROSE представили нового гитариста

13 мар 2006 : 		 Новым вокалистом TAD MOROSE стал Joe Comeau

26 дек 2005 : 		 Urban Breed покинул TAD MOROSE и сконцентрировался на BLOODBOUND

24 дек 2001 : 		 Tad Morose - новая обложка для нового альбома.
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|||| сегодня

Винил TAD MOROSE выйдет летом



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Двадцать первого августа GMR Music выпустят виниловую версию альбома TAD MOROSE Chapter X, который будет доступен на обычном черном виниле, а также лимитированным тиражом в сто копий на красном и золотом/коричневом винилах.

Трек-лист:

"Apocalypse"
"Come Morpheus"
"Deprived Of Life"
"I Am Night"
"Leviathan Rise"
"Liar"
"Masquerader"
"Nemesis"
"Salvage My Soul"
"Slaves To the Dying Sun"
"Turn To Dust"
"Vaunt The Cynical"
"Where Stars Align"
"…Yet Still You Preach"

TAD MOROSE - Chapter X Coloured Vinyl LP Limited Edition Available For Pre-Order



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