7 июн 2022



Новое видео TAD MOROSE



"March Of The Obsequious", новое видео группы TAD MOROSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома March Of The Obsequious, выходящего 26 августа на GMR Music Group:



"March Of The Obsequious"

"Witches Dance"

"Pandemonium"

"Phanstasm"

"Dying"

"Escape"

"A Trail Of Sins"

"A Quilt Of Shame"

"Legion"

"This Perfect Storm"







+0 -1



просмотров: 153