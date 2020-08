19 авг 2020



Обучающее видео от AENIMUS



Группа AENIMUS разместила видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "The Dark Triad" из последнего на текущий момент альбома "Dreamcatcher".



Трек-лист:



"Before The Eons"

"Eternal"

"The Ritual"

"My Becoming"

"The Dark Triad"

"Between Iron And Silver"

"The Overlook"

"Caretaker"

"Second Sight"

"Day Zero"

"Dreamcatcher"







