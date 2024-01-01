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Прощальный трек AENIMUS



"Phoenix Rise", новое видео группы AENIMUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня заявлена как прощальная.



Seth Stone: «Моим поклонникам, друзьям и семье... После более чем десяти лет пережитых вместе моментов и бесконечных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда, я принял трудное решение прервать работу над Aenimus на неопределенный срок. Спасибо всем вам за поддержку и любовь на протяжении многих лет, благодаря которым многие мои мечты стали реальностью.



Спасибо всем потрясающим музыкантам, которые исполняли и писали вместе со мной все наши волшебные песни. Никогда не думал, что буду выступать и писать музыку рядом с лучшими и самыми скромными музыкантами, которых я теперь считаю своей семьей. Я не смог бы добиться ничего из этого без каждого из вас.



Спасибо Nuclear Blast Records, Continental Touring и всем остальным представителям музыкальной индустрии, которые направляли Aenimus и давали нам возможности всю жизнь.



Я дарю вам всем последнюю песню "Phoenix Rise" - прощальную, чтобы отметить время, проведенное вместе, и призванную вселить надежду в тех, кто в ней нуждается.



Спасибо Brian Gosling (гитара/продакшн), Cody Pulliam (барабаны) и John Flynn (бас) за то, что поделились со мной своими удивительными талантами и создали "Phoenix Rise"»







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