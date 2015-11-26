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Новая песня SADISTIC EMBODIMENT
"Gallows Hill", новая песня группы SADISTIC EMBODIMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blood Spell", выход которого запланирован на 18 сентября на CDN Records.
Трек-лист:
“Stranger”
“Gallows Hill”
“Catherine’s Braid”
“Phantom Tormentor”
“Nebulae (Call Of The Void)”
“Suicide Ceremony”
“Global Enema”
“Flesh Deposition”
“Cerebral Termination”
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