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Sadistic Embodiment

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Новая песня SADISTIC EMBODIMENT



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"Gallows Hill", новая песня группы SADISTIC EMBODIMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blood Spell", выход которого запланирован на 18 сентября на CDN Records.

Трек-лист:

“Stranger”
“Gallows Hill”
“Catherine’s Braid”
“Phantom Tormentor”
“Nebulae (Call Of The Void)”
“Suicide Ceremony”
“Global Enema”
“Flesh Deposition”
“Cerebral Termination” 

SADISTIC EMBODIMENT Announce Blood Spell Album; Single Streaming



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