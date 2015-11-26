Обучающее видео от SADISTIC EMBODIMENT

Барабанщик Untimely Demise / Into Eternity Bryan Newbury опубликовал обучающее видео к композиции SADISTIC EMBODIMENT "Stranger". Этот трек взят из альбома "Blood Spell", выход которого состоялся 18 сентября на CDN Records.
Трек-лист:
“Stranger”
“Gallows Hill”
“Catherine’s Braid”
“Phantom Tormentor”
“Nebulae (Call Of The Void)”
“Suicide Ceremony”
“Global Enema”
“Flesh Deposition”
“Cerebral Termination”
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