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Sadistic Embodiment

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Обучающее видео от SADISTIC EMBODIMENT



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Барабанщик Untimely Demise / Into Eternity Bryan Newbury опубликовал обучающее видео к композиции SADISTIC EMBODIMENT "Stranger". Этот трек взят из альбома "Blood Spell", выход которого состоялся 18 сентября на CDN Records.

Трек-лист:

“Stranger”
“Gallows Hill”
“Catherine’s Braid”
“Phantom Tormentor”
“Nebulae (Call Of The Void)”
“Suicide Ceremony”
“Global Enema”
“Flesh Deposition”
“Cerebral Termination”

SADISTIC EMBODIMENT вЂ“ вЂњStrangerвЂќ Drum Playthrough Video Streaming



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