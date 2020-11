сегодня



Обучающее видео от SADISTIC EMBODIMENT



Барабанщик Untimely Demise / Into Eternity Bryan Newbury опубликовал обучающее видео к композиции SADISTIC EMBODIMENT "Stranger". Этот трек взят из альбома "Blood Spell", выход которого состоялся 18 сентября на CDN Records.



Трек-лист:



“Stranger”

“Gallows Hill”

“Catherine’s Braid”

“Phantom Tormentor”

“Nebulae (Call Of The Void)”

“Suicide Ceremony”

“Global Enema”

“Flesh Deposition”

“Cerebral Termination”







+0 -0



просмотров: 155