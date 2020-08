сегодня



Новый ЕР THE WHITE SWAN выйдет оснеью



THE WHITE SWAN, в состав которой входит Mercedes Lander из KITTIE, восемнадцатого сентября выпустят новый ЕР "Nocturnal Transmission". Он будет доступен в цифровом варианте, а также на виниле у War Crime Recordings.



Трек-лист:



01. In Love And Ritual



02. Nocturnal Transmission



03. Purple



04. Tell It To The Sky (Tracy Bonham cover)



















