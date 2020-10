сегодня



Кавер-версия TRACY BONHAM от THE WHITE SWAN



THE WHITE SWAN опубликовали официальное видео с текстом на песню TRACY BONHAM "Tell It To The Sky", которая вошла в выпущенный 18 сентября ЕР "Nocturnal Transmission".



Трек-лист:



01. In Love And Ritual



02. Nocturnal Transmission



03. Purple



04. Tell It To The Sky (Tracy Bonham cover)

























