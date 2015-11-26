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*DEEP PURPLE в чартах 160
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 97
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*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 44
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Spinal Tap

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Страна
United KingdomВеликобритания
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Звезда SPINAL TAP выпустил новую песню про Трампа



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Звезда культового фильма "This is Spinal Tap" Harry Shearer выпустил новую песню про Трампа — "Stormy Daniels".

SPINAL TAP Star HARRY SHEARER Releases Fourth Song In DONALD TRUMP Series





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