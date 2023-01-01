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Новости
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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
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*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 18
*MEGADETH выступили с временным участником 18
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания 15
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
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*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
*Новое видео SUFFOCATION 29
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
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Spinal Tap

*
Страна
United KingdomВеликобритания



14 сен 2023 : 		 Басист SPINAL TAP представил новый трек

4 май 2022 : 		 Умер барабанщик SPINAL TAP

1 дек 2020 : 		 Звезда SPINAL TAP выпустил новую песню про Трампа

25 авг 2020 : 		 Звезда SPINAL TAP выпустил новую песню про Трампа

4 сен 2019 : 		 Новое видео басиста SPINAL TAP

21 ноя 2018 : 		 SPINAL TAP соберутся ради юбилея

31 июл 2018 : 		 Новое видео басиста SPINAL TAP

8 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста SPINAL TAP доступен для прослушивания

15 мар 2018 : 		 Новое видео басиста SPINAL TAP

17 янв 2018 : 		 Басист SPINAL TAP выпускает сольный альбом
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