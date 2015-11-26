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Новая песня DISRUPTED



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"Blood Worship", новая песня группы DISRUPTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Pure Death, выход которого запланирован на 26 октября на Memento Mori Records.

Трек-лист:

"Blood Worship"
"Human Stew"
"Born In A Corpse"
"Carve"
"Headless Torso"
"Total Death"
"Pestilential Vomit"
"Goat Lord"
"Chopped Into Oblivion"
"Slave From The Grave"

Sweden's DISRUPTED Will Release Pure Death In October; "Blood Worship" Streaming Now



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

qrelllqry


25 авг 2020, 18:33		сердечко екнуло, показалось DISTURBED.


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