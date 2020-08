все новости группы







25 авг 2020 : Новая песня DISRUPTED



сегодня



Новая песня DISRUPTED



"Blood Worship", новая песня группы DISRUPTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Pure Death, выход которого запланирован на 26 октября на Memento Mori Records.



Трек-лист:



"Blood Worship"

"Human Stew"

"Born In A Corpse"

"Carve"

"Headless Torso"

"Total Death"

"Pestilential Vomit"

"Goat Lord"

"Chopped Into Oblivion"

"Slave From The Grave"







