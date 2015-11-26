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Новая песня DISRUPTED
"Blood Worship", новая песня группы DISRUPTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Pure Death, выход которого запланирован на 26 октября на Memento Mori Records.
Трек-лист:
"Blood Worship"
"Human Stew"
"Born In A Corpse"
"Carve"
"Headless Torso"
"Total Death"
"Pestilential Vomit"
"Goat Lord"
"Chopped Into Oblivion"
"Slave From The Grave"
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