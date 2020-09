все новости группы







Новая песня DISRUPTED



"Human Stew", новая песня группы DISRUPTED, доступна для прослушивания ниже. Гостевое соло исполнил Per "Sodomizer" Eriksson (Katatonia / Bloodbath). Этот трек взят из альбома Pure Death, выход которого запланирован на 26 октября на Memento Mori Records.



Трек-лист:



"Blood Worship"

"Human Stew"

"Born In A Corpse"

"Carve"

"Headless Torso"

"Total Death"

"Pestilential Vomit"

"Goat Lord"

"Chopped Into Oblivion"

"Slave From The Grave"







