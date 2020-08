Новое видео DEAD LORD

сегодня



"Later From Allen St.", новое видео группы DEAD LORD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Surrender", который будет доступен в следующих вариантах:



-CD Digipak (incl. 3 bonus tracks)

-Black LP

-Dark Green LP (200x, via Century Media EU & US Online Shops)

-Creamy White LP (300x, via Century Media EU Online Shop & other mailorders)

-Deep Blood Red LP (200x, via EMP & Nuclear Blast)

-Transparent Petrol Green LP (100x, via Dead Lord Webshop)

-Digital Album



Выход диска намечен на 4 сентября, а трек-лист выглядит так:



“Distance Over Time”

“Letter From Allen St.”

“Authority”

“Evil Always Wins”

“Messin’ Up”

“Dark End Of The Rainbow”

“Bridges”

“The Loner’s Way”

“Gonna Get Me”

“Dystopia”

“Hands Down” (Moon Martin cover)*

“Moonchild” (Rory Gallagher cover)*

“I staden som aldrig slumrar till” (“Letter From Allen St.” with Swedish lyrics)*



*Ltd. CD Digipak bonus tracks







