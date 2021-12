25 дек 2021



Новый ЕР DEAD LORD выйдет весной



Century Media 11 марта выпустят новый ЕР DEAD LORD, состоящий практически целиком из кавер-версий.



Трек-лист:



“Dystopia”

“Sleeping My Day Away”

“Ace In The Hole”

“Hands Down”

“Moonchild”

“I staden som aldrig slumrar till”







