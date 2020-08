сегодня



Видео с текстом от JEFFERSON STARSHIP



"What Are We Waiting For?", официальное видео с текстом группы JEFFERSON STARSHIP, в состав которой входят David Freiberg, Donny Baldwin, Cathy Richardson, Chris Smith и Jude Gold, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Mother Of The Sun", выпущенного 21 августа на Golden Robot Records. Два трека из этого ЕР написаны совместно с оригинальными участниками JEFFERSON STARSHIP/JEFFERSON AIRPLANE: "It's About Time" — вместе с Grace Slick и ещё один — с Marty Balin. Также на трёх композициях партии баса исполняет Pete Sears.



Трек-лист:



01. It's About Time



02. What Are We Waiting For?



03. Setting Sun



04. Runaway Again



05. Embryonic Journey



06. Don't Be Sad Anymore



07. What Are We Waiting For? (Extended version)







