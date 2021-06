сегодня



Музыканты TYPE O NEGATIVE, LUCIFER, THE HELLACOPTERS исполняют песню JEFFERSON STARSHIP



Two Minutes To Late Night вернулись с новой кавер-версией — на этот раз на песню JEFFERSON STARSHIP "Jane". Для её записи был собран следующий состав:



Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig, Silvertomb)

Johanna Sadonis (Lucifer)

Nicke Anderson (Lucifer, The Hellacopters, Entombed)

Mlny Parsonz (Royal Thunder)

Cory Barhorst (Kylesa, Black Tusk)

Jordan Olds aka Gwarsenio Hall







