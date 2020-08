сегодня



Документальный фильм о RONNIE WOOD выйдет в октябре



Eagle Rock Entertainment начнет с 18 сентября показ в виртуальных кинотеатрах Америки биографического фильма о RONNIE WOOD — Somebody Up There Likes Me. Девятого октября фильм будет выпущен на DVD, Blu-ray и в виде книги. в фильм вошли интервью с коллегами по STONES Mick'ом Jagger'ом, Keith'ом Richards'ом и Charlie Watts'ом, а также с коллегой по FACES Rod'ом Stewart'ом.







