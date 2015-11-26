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Ronnie Wood

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Документальный фильм о RONNIE WOOD выйдет в октябре



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Eagle Rock Entertainment начнет с 18 сентября показ в виртуальных кинотеатрах Америки биографического фильма о RONNIE WOOD — Somebody Up There Likes Me. Девятого октября фильм будет выпущен на DVD, Blu-ray и в виде книги. в фильм вошли интервью с коллегами по STONES Mick'ом Jagger'ом, Keith'ом Richards'ом и Charlie Watts'ом, а также с коллегой по FACES Rod'ом Stewart'ом.

RONNIE WOOD - Somebody Up There Likes Me Documentary To Be Released In North America As Virtual Cinema Event; DVD / Blu-Ray Release To Follow In October



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