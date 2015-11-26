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RONNIE WOOD вновь борется с раком
RONNIE WOOD в рамках интервью The Sun рассказал, что вновь столкнулся с раком:
«У меня два разных проявления. В 2017 году был рак лёгких, а на изоляции нашли мелкоклеточный рак. Но я чист».
Мелкоклеточный рак лёгкого (МРЛ) – особая форма рака лёгкого, который в начале 70-х годов прошлого столетия был выделен в отдельную группу благодаря необычному клиническому течению, быстрому росту первичной опухоли, раннему метастазированию, высокой чувствительности к химиотерапии и лучевой терапии. МРЛ встречается почти исключительно у пациентов с воздействием табака в анамнезе, а также с активным курением по 2–3 пачки сигарет в день.
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