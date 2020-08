сегодня



Умер вокалист BRIGHTON ROCK



Вокалист BRIGHTON ROCK Джеральд Дэмиан "Джерри" МакГи, основатель Isotope Music Canada, Isotope Music UK и Precision Record Pressing, скончался от рака. Группа выпустила в своей карьере четыре альбома, Brighton Rock (1985), Young, Wild and Free (1986), Take a Deep Breath (1988), Love Machine (1991) и подарила такие хиты как “Can’t Wait For The Night” и "One More Try”.

