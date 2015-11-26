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Гитарист BRIGHTON ROCK почтил память вокалистка



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Гитарист BRIGHTON ROCK Greg Fraser почтил память скончавшегося 25 августа от рака вокалиста коллектива, Джеральд Дэмиан "Джерри" МакГи:

«Моему брату, Джеральду МакГи

Для меня было честь быть твоим другом и коллегой по группе. Твой голос и песни не прошли незамеченными в миру и будут жить вечно. Ты настоящая легенда и никогда не будешь забыт. Ты пришел в него зажигать — цель была выполнена.

Всеми помыслами с Carla, Anjalee, Kaila & и семьей. Пусть мои соболезнования утешат вас и мои молитвы облегчат боль этой утраты.

Люблю тебя вечно, брат.
Бог в помощь»

BRIGHTON ROCK Guitarist GREG FRASER Pays Tribute To Late Vocalist GERRY McGHEE - "You Came To Rock - Mission Accomplished"



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