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Гитарист BRIGHTON ROCK почтил память вокалистка



Гитарист BRIGHTON ROCK Greg Fraser почтил память скончавшегося 25 августа от рака вокалиста коллектива, Джеральд Дэмиан "Джерри" МакГи:



«Моему брату, Джеральду МакГи



Для меня было честь быть твоим другом и коллегой по группе. Твой голос и песни не прошли незамеченными в миру и будут жить вечно. Ты настоящая легенда и никогда не будешь забыт. Ты пришел в него зажигать — цель была выполнена.



Всеми помыслами с Carla, Anjalee, Kaila & и семьей. Пусть мои соболезнования утешат вас и мои молитвы облегчат боль этой утраты.



Люблю тебя вечно, брат.

Бог в помощь»







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