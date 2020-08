сегодня



ASTAROTH INCARNATE исполняют CRADLE OF FILTH



ASTAROTH INCARNATE опубликовали обучающее видео на композицию CRADLE OF FILTH "Her Ghost In The Fog", кавер-версию которой группа записала для ЕР 2019 года — "Ascendance".







