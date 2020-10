сегодня



Вокалист ASTAROTH INCARNATE в новом видео IN VEIL



Вокалист ASTAROTH INCARNATE принял гостевое участие в новом видео индастриал-проекта IN VEIL, в состав которого входят Ady Cernea (my Frost, Dispersia) и Haysi Veil (The Voodoo Children), "Lunatic", которое доступно для просмотра ниже.







просмотров: 197