Юбилейное издание SANCTUARY выйдет с бонусами



Девятого октября состоится выход юбилейной версии альбома SANCTUARY "Into The Mirror Black", ремастеринг которого проводил Chris "Zeuss" Harris (QUEENSRŸCHE, ICED EARTH, OVERKILL). Помимо оригинального альбома, издание будет содержать массу дополнительных материалов, включая концертные записи 1990 года. Альбом будет доступен на тройном виниле с 8-страничным буклетом винилового формата, а также на двойном CD в диджипаке.



Трек-лист:



Disc 1 (60:53)



01. Future Tense (5:07)



02. Taste Revenge (5:03)



03. Long Since Dark (5:06)



04. Epitaph (6:03)



05. Eden Lies Obscured (5:23)



06. The Mirror Black (5:06)



07. Seasons of Destruction (4:51)



08. One More Murder (4:20)



09. Communion (5:38)



10. Future Tense (Demo 1989) (5:16)



11. I Am Insane (Demo 1989) (4:04)



12. Mirror Black (Demo 1989) (4:56)



Disc 2 (49:26)



01. Eden Lies Obscured (Live 1990) (5:15)



02. Seasons of Destruction (Live 1990) (5:01)



03. Die For My Sins (Live 1990) (4:05)



04. Future Tense (Live 1990) (5:15)



05. White Rabbit (Live 1990) (5:37)



06. Taste Revenge (Live 1990) (5:09)



07. Long Since Dark (Live 1990) (5:08)



08. Sanctuary (Live 1990) (4:25)



09. One More Murder (Live 1990) (4:13)



10. Battle Angels (Live 1990) (5:18)



Также альбом будет доступен на лимитированном цветном виниле.











