SANCTUARY ищут гитариста



SANCTUARY объявили о поисках гитариста, с которым группа планирует в следующем году поехать в тур по альбому 1990 года "Into The Mirror Black". Для прослушивания предлагается исполнить композиции "Season Of Destruction", "Future Tense" и "Frozen" — все детали доступны на официальном сайте.



Даты тура:



September

16 - Hamburg, Germany - Kronensaal

17 - Aarschot, Belgium - De Klinker

18 - Leiden, Netherlands - Metal Experience Fest

19 - Luzern, Switzerland - Schüür

21 - Mannheim, Germany - 7Er Club

22 - Munich, Germany - Backstage Halle

23 - Aschaffenburg, Germany - Colos-saal

24 - Luenen, Germany - Lükaz

25 - Aalborg, Denmark - Studenterhuset

26 - Oslo, Norway - Krøsset

28 - Helsinki, Finland - On The Rocks

30 - Stockholm, Sweden - Slaktkyrkan



October

1 - Gothenburg, Sweden - Valand

2 - Malmö, Sweden - Babel

3 - Oldenburg, Germany - MTS Record Store (Special Record Store Show)







