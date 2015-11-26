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Henrik Palm

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HENRIK PALM выпускает альбом осенью



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HENRIK PALM, бывший музыкант группы GHOST, шестнадцатого октября на Svart Records выпустит новый сольный альбом, получивший название "Poverty Metal":

01. Bully

02. Sugar

03. Concrete Antichrist

04. Given Demon

05. Destroyer

06. Nihil

07. Nihilist

08. Last Christmas

Композиция Concrete Antichrist доступна ниже.

Former GHOST Member HENRIK PALM To Release New Solo Album, 'Poverty Metal', In October











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