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HENRIK PALM выпускает альбом осенью
HENRIK PALM, бывший музыкант группы GHOST, шестнадцатого октября на Svart Records выпустит новый сольный альбом, получивший название "Poverty Metal":
01. Bully
02. Sugar
03. Concrete Antichrist
04. Given Demon
05. Destroyer
06. Nihil
07. Nihilist
08. Last Christmas
Композиция Concrete Antichrist доступна ниже.
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