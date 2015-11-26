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Henrik Palm

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2 сен 2020 : HENRIK PALM выпускает альбом осенью



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HENRIK PALM выпускает альбом осенью



HENRIK PALM, бывший музыкант группы GHOST, шестнадцатого октября на Svart Records выпустит новый сольный альбом, получивший название "Poverty Metal":



01. Bully



02. Sugar



03. Concrete Antichrist



04. Given Demon



05. Destroyer



06. Nihil



07. Nihilist



08. Last Christmas



Композиция Concrete Antichrist доступна ниже.

























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