сегодня



Новое видео от экс-участника GHOST



"Given Demon", новое видео пост-панк-мультиинструменталиста и композитора HENRIK'а PALM'а, бывшего музыканта GHOST (2015—2016), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Poverty Metal", выходящего 16 октября на Svart Records.



Трек-лист:



01. Bully

02. Sugar

03. Concrete Antichrist

04. Given Demon

05. Destroyer

06. Nihil

07. Nihilist

08. Last Christmas



















