Новое видео от экс-участника GHOST

"Given Demon", новое видео пост-панк-мультиинструменталиста и композитора HENRIK'а PALM'а, бывшего музыканта GHOST (2015—2016), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Poverty Metal", выходящего 16 октября на Svart Records.
Трек-лист:
01. Bully
02. Sugar
03. Concrete Antichrist
04. Given Demon
05. Destroyer
06. Nihil
07. Nihilist
08. Last Christmas
grgr
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