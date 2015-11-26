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Henrik Palm

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Новое видео от экс-участника GHOST



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"Given Demon", новое видео пост-панк-мультиинструменталиста и композитора HENRIK'а PALM'а, бывшего музыканта GHOST (2015—2016), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Poverty Metal", выходящего 16 октября на Svart Records.

Трек-лист:

01. Bully
02. Sugar
03. Concrete Antichrist
04. Given Demon
05. Destroyer
06. Nihil
07. Nihilist
08. Last Christmas

Former GHOST Member HENRIK PALM Releases Music Video For Solo Single








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


25 сен 2020, 21:12		Мультиинструменталист - это который хуёво играет на всех инструментах, а не на одном.


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