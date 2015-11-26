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Spread Eagle

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SPREAD EAGLE работают над новым альбомом



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Басист SPREAD EAGLE Rob De Luca был недавно гостем программы Glam Metalcast и рассказал о том, чем занята группа в настоящий момент:

«Мы работаем над новым диском, и пока всё идёт очень неплохо, я доволен. Всегда классно творить, и я никогда от этого не уставал. Наша прошлая пластинка получила лучшие отзывы за нашу карьеру, и мы знали, что можем создать сильный альбом подстать нашему возвращению. Нельзя просто так вернуться после стольких лет и выдать шмат дерьма. Мы серьёзно работали над "Subway To The Stars", и я надеюсь, что планка не будет опущена и с новым релизом. Мы готовим очень агрессивную пластинку, которая, быть может, будет даже тяжелее прошлой. Могу дать гарантию, что наши поклонники не будут разочарованы. Ведь это гениальные люди, самые умные поклонники в мире!»

SPREAD EAGLE -



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