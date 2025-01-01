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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
60
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
37
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
35
все новости группы
Spread Eagle
США
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
-
Facebook:
https://www.facebook.com/spreadeaglenyc/
19 янв 2025
:
Демо от SPREAD EAGLE
20 июл 2024
:
Новое видео SPREAD EAGLE
18 июн 2022
:
SPREAD EAGLE нашли гитариста
4 сен 2020
:
SPREAD EAGLE работают над новым альбомом
19 сен 2019
:
Новая песня SPREAD EAGLE
31 июл 2019
:
Новая песня SPREAD EAGLE
25 июн 2019
:
Новая песня SPREAD EAGLE
12 янв 2018
:
SPREAD EAGLE на FRONTIERS MUSIC SRL
сегодня
Демо от SPREAD EAGLE
SPREAD EAGLE в честь 35-летия дебютного альбома представили поклонникам возможность ознакомиться с The 1989 Demos:
“Scratch Like A Cat”
“Switchblade Serenade”
“Hot Sex”
“Thru These Eyes”
“Gun Shy”
“Spread Eagle”
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Сообщений нет