Новое видео STARDUST



"Runaway", новое видео STARDUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового дебютного альбома, релиз которого намечен на девятое октября на Frontiers Records:



1. Runaway

2. Heartbreaker

3. Bullet To My Heart

4. Perfect Obsession

5. 2nd Hand Love

6. Shout It Out

7. Can’t Stop Loving You

8. Eye To Eye

9. Hey Mother

10. Blue Jeans Eyes (Bonus Track)

11. The River Is Rollin’







