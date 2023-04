сегодня



Новое видео STARDUST



"The Fire", новое видео группы STARDUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kingdom Of Illusion, выходящего третьего июня:



"War"

"The Fire"

"Losing Me"

"Sacrifice"

"Love Sells"

"Heroes"

"One First Kiss"

"Make Me Feel Your Love"

"Ain’t No Woman"

"Sarah"

"Don't Know What You Got (Till It's Gone)"







