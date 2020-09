сегодня



Новое видео SOUTH OF EDEN



"The Talk", новое видео группы SOUTH OF EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого дебютного ЕР, имеющего следующий трек-лист:



"The Talk"

"Solo"

"Morning Brew"

"Dancing With Fire"







просмотров: 200