SOUTH OF EDEN выпустили акустический ЕР



SOUTH OF EDEN шестнадцатого октября выпустили акустический ЕР "The Talk Sessions":



"The Talk" (Acoustic)

"Morning Brew" (Acoustic)

"Show Me How To Live" (Audioslave Cover Live At Sonic Lounge Studios)

"Dancing With Fire" (Live At Sonic Lounge Studios)

"The Talk" (Live At Sonic Lounge Studios)







