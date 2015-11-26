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DGM

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Видео с текстом от DGM



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DGM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hope", которая войдет в новую работу группы, "Tragic Separation", релиз которой намечен на девятое октября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Flesh And Blood"
"Surrender"
"Fate"
"Hope"
"Tragic Separation"
"Stranded"
"Land Of Sorrow"
"Silence"
"Turn Back Time"
"Curtain"

DGM Premier



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