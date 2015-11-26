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Видео с текстом от DGM



DGM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hope", которая войдет в новую работу группы, "Tragic Separation", релиз которой намечен на девятое октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Flesh And Blood"

"Surrender"

"Fate"

"Hope"

"Tragic Separation"

"Stranded"

"Land Of Sorrow"

"Silence"

"Turn Back Time"

"Curtain"







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