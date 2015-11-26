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DGM
Италия
Power Metal
http://www.dgmsite.com
Myspace:
http://www.myspace.com/dgmprog
16 сен 2020
:
Видео с текстом от DGM
19 май 2017
:
Фрагмент нового концертного релиза DGM
20 апр 2017
:
Фрагмент нового концертного релиза DGM
11 апр 2017
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Концертный релиз DGM выйдет летом
16 авг 2016
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Новое видео DGM
2 авг 2016
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Вокалист EVERGREY в новой песне DGM
19 июл 2016
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Новая песня DGM
14 июн 2016
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Новое видео DGM
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Трейлер нового альбома DGM
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DGM на FRONTIERS MUSIC SRL
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Новое видео DGM
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DGM расстались с вокалистом и ищут замену
12 мар 2007
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Подробности о новом альбоме DGM
24 фев 2007
:
DGM: новый альбом выйдет весной
сегодня
Видео с текстом от
DGM
DGM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hope", которая войдет в новую работу группы, "Tragic Separation", релиз которой намечен на девятое октября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Flesh And Blood"
"Surrender"
"Fate"
"Hope"
"Tragic Separation"
"Stranded"
"Land Of Sorrow"
"Silence"
"Turn Back Time"
"Curtain"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).