"Unravel The Sorrow", новое видео DGM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Life, выход которого намечен на 17 ноября:



1. Unravel The Sorrow

2. To The Core

3. The Calling

4. Second Chance

5. Find Your Way

6. Dominate

7. Eve

8. Journey To Nowhere

9. Leave All Behind

10. Neuromancer http://www.dgmsite.com







